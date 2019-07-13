Жительница Магнитогорска родила на приеме в женской консультации

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-13T07:48:59+03:00

В роддом ее везли с дочкой на руках

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Стремительные роды пришлось принимать персоналу женской консультации в Магнитогорске. Беременная женщина разрешилась в стенах поликлиники на улице Грязнова. Об этом очевидцы события рассказывают в социальных сетях.

— Врачи и медсестры моментально сработали. Помогли появиться на свет маленькому человечку. Скорая тоже приехала очень быстро и увезла маму с дочкой в роддом. Молодцы медики! Мамочке и ее ляльке здоровья! — написала в социальных сетях растроганная горожанка.

По словам женщины, молодая мать даже успела рассказать, как она назовет дочку. Девочки дадут имя Виктория.

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ИСТОЧНИК KP.RU