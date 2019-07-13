Жительница Магнитогорска родила на приеме в женской консультации
Стремительные роды пришлось принимать персоналу женской консультации в Магнитогорске. Беременная женщина разрешилась в стенах поликлиники на улице Грязнова. Об этом очевидцы события рассказывают в социальных сетях.
— Врачи и медсестры моментально сработали. Помогли появиться на свет маленькому человечку. Скорая тоже приехала очень быстро и увезла маму с дочкой в роддом. Молодцы медики! Мамочке и ее ляльке здоровья! — написала в социальных сетях растроганная горожанка.
По словам женщины, молодая мать даже успела рассказать, как она назовет дочку. Девочки дадут имя Виктория.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU