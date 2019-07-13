2019-07-13T07:48:59+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска родила на приеме в женской консультации

В роддом ее везли с дочкой на руках
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Пришла провериться и родила.Пришла провериться и родила.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стремительные роды пришлось принимать персоналу женской консультации в Магнитогорске. Беременная женщина разрешилась в стенах поликлиники на улице Грязнова. Об этом очевидцы события рассказывают в социальных сетях.

— Врачи и медсестры моментально сработали. Помогли появиться на свет маленькому человечку. Скорая тоже приехала очень быстро и увезла маму с дочкой в роддом. Молодцы медики! Мамочке и ее ляльке здоровья! — написала в социальных сетях растроганная горожанка.

По словам женщины, молодая мать даже успела рассказать, как она назовет дочку. Девочки дадут имя Виктория.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за жары федеральные трассы Челябинской области и Зауралья закрыли для тяжеловесов
Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно
Еще одна пешеходная улица, помимо Кировки, появится в центре Челябинска
Оксана Пушкина рассказала о травле после гибели избитой мужем Даши Рубцовой в Магнитогорске
В Курганской области объявлен сбор средств на транспортировку российского туриста из Таиланда
Алексей Текслер прокомментировал аварию с участием маршрутки на северо-западе Челябинска
На озере в Челябинске утонула девятилетняя девочка
Житель Южного Урала, чудом выживший в страшной аварии, покончил с собой
«Водитель сбежал с места аварии»: в Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
В Челябинске легковушка перевернулась на крышу и вылетела на трамвайные пути
«Молнию притянула золотая цепочка»: стали известны подробности гибели пенсионерки на озере под Челябинском
Жара до +39: МЧС предупреждает об аномальной погоде на Южном Урале
В зоопарке Челябинска сняли на видео крадущегося гепарда
Жителям Южного Урала старше 40 лет разрешили проходить диспансеризацию каждый год
Жителей Челябинска зовут на благотворительный забег накануне Дня железнодорожника
В центре Челябинска заметили грибы
Турблогер: в Челябинске стало лучше пахнуть
В Челябинске коммунальщики «починили» скотчем поврежденную ураганом газовую трубу
Как студенту найти работу в Челябинске
Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово
Школьник упал с недостроенного здания в Челябинске