Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно
Ага, прижарило! Наступило настоящее лето. Но по привычке многие ждут подвоха: никак скоро закончится эта жара и придется опять доставать зоны, куртки. Но синоптики говорят, что жара на Южный Урал пришла всерьез и надолго.
По данным Челябинского гидрометцентра:
— в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля: до +35 градусов днем, до +21 градуса ночью, переменная облачность, без осадков;
— в понедельник, 15 июля: до +31 градуса днем, возможен небольшой дождик с грозой;
— со вторника по четверг, 16-18 июля: до +26 градусов днем и до +17 ночью, зато без осадков;
— в пятницу, 19 июля: снова +29 и небольшой дождик.
Не прогноз, одним словом, а настоящее южное лето!
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ИСТОЧНИК KP.RU