Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-13T10:16:58+03:00

В жару старайтесь пить как можно больше чистой воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики обещают отличную погоду на все выходные и на рабочую неделю тоже

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Ага, прижарило! Наступило настоящее лето. Но по привычке многие ждут подвоха: никак скоро закончится эта жара и придется опять доставать зоны, куртки. Но синоптики говорят, что жара на Южный Урал пришла всерьез и надолго.

По данным Челябинского гидрометцентра:

— в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля: до +35 градусов днем, до +21 градуса ночью, переменная облачность, без осадков;

— в понедельник, 15 июля: до +31 градуса днем, возможен небольшой дождик с грозой;

— со вторника по четверг, 16-18 июля: до +26 градусов днем и до +17 ночью, зато без осадков;

— в пятницу, 19 июля: снова +29 и небольшой дождик.

Не прогноз, одним словом, а настоящее южное лето!

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ИСТОЧНИК KP.RU