2019-07-13T12:00:59+03:00
Общество

Из-за жары федеральные трассы Челябинской области и Зауралья закрыли для тяжеловесов

Иначе машины могут разбить дороги
Лидия ПЕСКОВА
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В жару тяжелым машинам разрешено выезжать на федеральные трассы лишь ночью.В жару тяжелым машинам разрешено выезжать на федеральные трассы лишь ночью.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей и-за жары продлили действие запрета на движение тяжеловесов, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Запрет на движение по федеральным трассам в дневное время действует с 13.00 до 22.00 часов 13 июля.

Ограничение действует на всех федеральных дорогах двух областей: М-5 (км 1548-1871), А-310 (16+146 км), М-5ПкЕ (11-130), Р-254 (12-465), Р-254ПкТ (0-91), Р-354 (125-356 км). Трассы периодически проливают водой.

По правилам, ограничение для движения тяжеловесов по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов. В такие периоды движение разрешается лишь в ночное время и ранним утром — с 22.00 до 10.00.

Кстати, на воскресенье, 14 июля, синоптики также дали жесткий прогноз: днем воздух прогреется до +35 градусов. Это значит, что завтра ограничение могут продлить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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