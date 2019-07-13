2019-07-13T13:07:48+03:00
Общество

На озере Смолино в Челябинске спасли тонущего малыша

Трехлетний мальчик начал тонуть в трех метрах об берега
Лидия ПЕСКОВА
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Купайтесь там, где есть спасатели, и не оставляйте детей без присмотра.Купайтесь там, где есть спасатели, и не оставляйте детей без присмотра.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 13 июля, на озере Смолино матросы-спасатели вытащили из воды тонущего ребенка, сообщает пресс-служба городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Во втором часу дня на пляже «Прибой» трехлетний мальчик начал тонуть буквально в трех метрах от берега.

— На помощь малышу пришли матросы-спасатели Челябинской городской службы. Они предотвратили трагедию и передали ребенка родителям. Медицинская помощь не потребовалась, — говорит специалист по связям с общественностью управления ОБЖ города Евгения Шестопалова.

В пятницу, 12 июля, при аналогичных обстоятельствах на Шернях матросы вытащили из воды трехлетнюю девочку, которая нахлебалась воды и начала тонуть. А на диком пляже Первого озера, где нет спасателей, утонула 9-летняя школьница. Мама потеряла ее из виду и искала по пляжу. Люди заметили в воде сотовый телефон, принадлежащий ребенку. Тело девочки подняли из воды в 30 метрах от берега.

Не оставляйте детей без присмотра в воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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