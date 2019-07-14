Иномарка врезалась в полицейскую машину в центре Челябинска
В ночь на 13 июля на Каслинской в Челябинске столкнулись несколько авто. Renault вылетел на встречную полосу и протаранил Lada Granta, а затем перевернулся на крышу. В отечественной легковушке ехали сотрудники полиции.
Виновник аварии сел за руль нетрезвым. Перед концом своего пути, он стукнул еще несколько машин во дворе дома. В аварии никто не пострадал.
На виновника ДТП составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU