В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения
В Челябинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух женщин. Они привезли в Россию сибутрамин. Это не наркотик, а препарат из списка сильнодействующих веществ. Такие запрещено выставлять в свободную продажу.
Сибутрамин известен как таблетки для похудения. Но из-за обилия побочных эффектов во многих странах к ним относятся настороженно. Челябинки продавали капсулы через соцсети.
— Из незаконного оборота изъято более 600 граммов сильнодействующего вещества. Возбуждены уголовные дела за контрабанду и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Женщины под подпиской о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По статье грозит до восьми лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU