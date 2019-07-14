2019-07-14T08:24:54+03:00
Происшествия

В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения

Им грозит до восьми лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Таблетки с сибутрамином снижают аппетит, но серьезно воздействуют на сердце.Таблетки с сибутрамином снижают аппетит, но серьезно воздействуют на сердце.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Челябинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух женщин. Они привезли в Россию сибутрамин. Это не наркотик, а препарат из списка сильнодействующих веществ. Такие запрещено выставлять в свободную продажу.

Сибутрамин известен как таблетки для похудения. Но из-за обилия побочных эффектов во многих странах к ним относятся настороженно. Челябинки продавали капсулы через соцсети.

— Из незаконного оборота изъято более 600 граммов сильнодействующего вещества. Возбуждены уголовные дела за контрабанду и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Женщины под подпиской о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По статье грозит до восьми лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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