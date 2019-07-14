В Челябинской области продолжает бушевать ветер

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-14T11:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС объявило экстренное предупреждение по Челябинской области на понедельник, 15 июля. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

— Ожидаются грозы, град, усиление ветра. Будьте бдительны, — напутствует ГУ МЧС России по Челябинской области.

При этом жара по области сохранится. Стихия зацепит лишь несколько районов. В остальных воздух прогреется до +30 градусов и выше. В регионе также введен оранжевый уровень опасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU