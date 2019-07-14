В Челябинской области продолжает бушевать ветер
МЧС объявило экстренное предупреждение по Челябинской области на понедельник, 15 июля. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
— Ожидаются грозы, град, усиление ветра. Будьте бдительны, — напутствует ГУ МЧС России по Челябинской области.
При этом жара по области сохранится. Стихия зацепит лишь несколько районов. В остальных воздух прогреется до +30 градусов и выше. В регионе также введен оранжевый уровень опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU