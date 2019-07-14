Из-за анормальной жары в Челябинской области объявили «оранжевую тревогу»

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-14T07:27:05+03:00

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На территории Челябинской области действует оранжевые уровень опасности. Это показатель, по которому ориентируются экстренные службы. Он означает, что в регионе могут начаться стихийные бедствия, которые нанесут серьезный ущерб. Поэтому всем специалистам нужно быть начеку.

Прежде всего в Челябинской области опасность связана с жарой. На 14 июля синоптики предсказывают по области до +38 градусов. В Челябинске обещают до +35 градусов. К тому же дует серьезный ветер. В таких условиях легко может начаться пожар.

Отметим, что на следующей неделе в регионе сохранятся высокие температуры воздуха. Однако они не будут столь аномальными.

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ИСТОЧНИК KP.RU