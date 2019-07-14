Житель Челябинска уехал на рыбалку и бесследно исчез
Житель Челябинска Иван Фролов отправился на рыбалку 11 июля. Уехал из дома на Чичерина и до сих пор не вернулся. Предположительно, он направлялся на озеро Касарги.
Телефон мужчины не отвечает. Известно, что он был за рулем Renault Megan. Номер машины — Е «151 МХ 102».
— На вид мужчине 40-45 лет, худощавого телосложения, на животе имеются шрамы после операции. Был одет в синюю футболку, желтые клетчатые шорты, сланцы и синюю кепку, — сообщает поисковый отряд «Легион-Спас».
Если вы знаете что-то о местоположении Ивана, то можно позвонить волонтерам 8-900-095-52-67 или в полицию — 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU