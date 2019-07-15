Перегрелся: в Кургане термометр показал +49 градусов
В Зауралье уже который день стоит жара. И она сказывается не только на состоянии людей, но и на работе приборов. Так, курганцы сфотографировали термометр, который зафиксировал «температурный рекорд» — плюс 49 градусов!
— Перегрелся, — написала автор снимка Ксения в группе «Инцидент | Курган».
Но погрешность у этого термометра не такая уж и большая. В комментариях пользователи написали, что вчера, 14 июля, на солнце было +38.
Жара в Кургане простоит до конца недели. Сегодня, 15 июля, ожидается +35 градусов. Завтра температура немного спадет, будет +28, небольшой дождь. В последующие дни синоптики прогнозируют также +28, без осадков. В воскресенье +26, дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU