Перегрелся: в Кургане термометр показал +49 градусов

СЕГОДНЯ 06:11 2019-07-15T06:13:50+03:00

Ошибся немного, с кем не бывает. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»

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В Зауралье уже который день стоит жара. И она сказывается не только на состоянии людей, но и на работе приборов. Так, курганцы сфотографировали термометр, который зафиксировал «температурный рекорд» — плюс 49 градусов!

— Перегрелся, — написала автор снимка Ксения в группе «Инцидент | Курган».

Но погрешность у этого термометра не такая уж и большая. В комментариях пользователи написали, что вчера, 14 июля, на солнце было +38.

Жара в Кургане простоит до конца недели. Сегодня, 15 июля, ожидается +35 градусов. Завтра температура немного спадет, будет +28, небольшой дождь. В последующие дни синоптики прогнозируют также +28, без осадков. В воскресенье +26, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU