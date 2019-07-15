2019-07-15T06:13:50+03:00
Общество

Перегрелся: в Кургане термометр показал +49 градусов

«Рекордную температуру» зафиксировал прибор на одной из городских улиц
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Ошибся немного, с кем не бывает. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»Ошибся немного, с кем не бывает. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»
Изменить размер текста:

В Зауралье уже который день стоит жара. И она сказывается не только на состоянии людей, но и на работе приборов. Так, курганцы сфотографировали термометр, который зафиксировал «температурный рекорд» — плюс 49 градусов!

— Перегрелся, — написала автор снимка Ксения в группе «Инцидент | Курган».

Но погрешность у этого термометра не такая уж и большая. В комментариях пользователи написали, что вчера, 14 июля, на солнце было +38.

Жара в Кургане простоит до конца недели. Сегодня, 15 июля, ожидается +35 градусов. Завтра температура немного спадет, будет +28, небольшой дождь. В последующие дни синоптики прогнозируют также +28, без осадков. В воскресенье +26, дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава региона прогулялся по новой челябинской Кировке
Алексей Текслер дал старт автопробегу в честь 85-летия Челябинской области и известного миасского завода
Глава региона о челябинских маршрутчиках: «В погоне за выручкой забывают об элементарных правилах безопасности»
Жителей Кургана возмутили собачники, которые оставляют питомцев в закрытой машине на жаре
Жителей Челябинской области шокировал лев в салоне отечественной легковушки
У жителя Челябинской области списали три тысячи рублей за поездку на такси, которой не было
«Мама, почему дядя голый?» На пляжах Зауралья появились нудисты
Семь человек разбились в аварии под Магнитогорском
В многоэтажке в Челябинске из холодного крана течет кипяток
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске
Наносветофоры в центре Челябинска выдрали из земли
Движение трамваев между двумя районами Челябинска встало из-за поломки
Пожар случился в многоэтажке в Челябинске
Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ
Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области
Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области
Ветераны флота из Челябинска ищут 100 тысяч рублей, чтобы довести до совершенства единственный памятник
Житель Челябинска уехал на рыбалку и бесследно исчез
Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают
В Челябинской области продолжает бушевать ветер
«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской областях
На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области
Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения