Жительнице Челябинской области вынесли приговор за смерть сына-инвалида на пожаре
В Еткульском районе осудили молодую мать, по вине которой погиб четырехлетний ребенок. Она растопила печь и ушла к родственникам, оставив сына одного дома. Печка была неисправной, о чем мать знала.
Одна из стенок печи раскалилась, от этого начал тлеть диван, на котором спал малыш. Из-за болезни мальчик был прикован к постели, убежать не мог. В результате он задохнулся угарным газом. Трагедия произошла осенью прошлого года.
Мать признали виновной по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Суд согласился с доводами гособвинителя о виновности молодой матери и назначил ей год лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Приговор не вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU