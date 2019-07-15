2019-07-15T16:08:57+03:00
Происшествия

Жительнице Челябинской области вынесли приговор за смерть сына-инвалида на пожаре

Она оставила 4-летнего ребенка в доме с неисправной печью
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Девушке дали год условно.Девушке дали год условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Еткульском районе осудили молодую мать, по вине которой погиб четырехлетний ребенок. Она растопила печь и ушла к родственникам, оставив сына одного дома. Печка была неисправной, о чем мать знала.

Одна из стенок печи раскалилась, от этого начал тлеть диван, на котором спал малыш. Из-за болезни мальчик был прикован к постели, убежать не мог. В результате он задохнулся угарным газом. Трагедия произошла осенью прошлого года.

Мать признали виновной по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Суд согласился с доводами гособвинителя о виновности молодой матери и назначил ей год лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области получил пожизненный срок за убийство собутыльника
В Челябинске детсадовец чуть не утонул в шести метрах от берега на Шершнях
Из-за ремонта труб с горячей водой по всему Челябинску оставляют ямы
Старейшей книге о дореволюционном Челябинске исполнилось 120 лет
Студентка МГТУ выиграла 700-тысячный грант на форуме «Таврида»
На южноуральском заводе могут начать выпуск автобусов для Челябинска
Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года.
«Газель» расплющило в аварии на остановке в Челябинске
Рецидивист размахивал отверткой на площади у железнодорожного вокзала в Челябинске
Подросток, напавший с ножом на почтальона, уже дает показания в Челябинске
Ростуризм прокомментировал задержание челябинских туристов в Южной Корее
В Челябинске поймали банду, которая обчистила банкоматы на 10 млн рублей
В Зауралье спасатели откачали утонувшего школьника
В Челябинске решили отказаться от платных парковок
Врачи первой горбольницы спасли жительницу Челябинска от загадочного паралича
Жителя Челябинской области осудили за незаконную охоту на косуль под Парижем
На озере Смолино в Челябинске матросы спасли тонущего ребенка
В Челябинске 16 июля начнется пятый этап опрессовок
«Еще один сдался»: житель Челябинска выбросил новогоднюю елку в середине июля
Житель Челябинской области погиб при пожаре в деревянном доме
Глава региона прогулялся по новой челябинской Кировке
Алексей Текслер дал старт автопробегу в честь 85-летия Челябинской области и известного миасского завода
Глава региона о челябинских маршрутчиках: «В погоне за выручкой забывают об элементарных правилах безопасности»
Жителей Кургана возмутили собачники, которые оставляют питомцев в закрытой машине на жаре
Перегрелся: в Кургане термометр показал +49 градусов
Жителей Челябинской области шокировал лев в салоне отечественной легковушки
У жителя Челябинской области списали три тысячи рублей за поездку на такси, которой не было