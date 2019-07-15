Жительнице Челябинской области вынесли приговор за смерть сына-инвалида на пожаре

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-15T16:08:57+03:00

Она оставила 4-летнего ребенка в доме с неисправной печью

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В Еткульском районе осудили молодую мать, по вине которой погиб четырехлетний ребенок. Она растопила печь и ушла к родственникам, оставив сына одного дома. Печка была неисправной, о чем мать знала.

Одна из стенок печи раскалилась, от этого начал тлеть диван, на котором спал малыш. Из-за болезни мальчик был прикован к постели, убежать не мог. В результате он задохнулся угарным газом. Трагедия произошла осенью прошлого года.

Мать признали виновной по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Суд согласился с доводами гособвинителя о виновности молодой матери и назначил ей год лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU