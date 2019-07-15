В челябинском дворе рухнуло дерево, на которое жильцы давно жаловались коммунальщикам

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-15T17:45:22+03:00

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Сегодня днем, 15 июля, во дворе дома по адресу Блюхера, 2г дерево рухнуло на припаркованную машину. Судя по фото с места происшествия, автомобиль задела лишь крона. Серьезных повреждений нет, но могут остаться царапины. В момент падения во дворе были люди. Чудом никто из них не пострадал.

— Просили управляющую компанию спилить разросшиеся тополя — ноль реакции. В итоге сейчас дерево сломалось и упало на машину, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск местные жители.

Жители давно жаловались коммунальщикам. Фото: читатели «КП»

Они надеются, что после инцидента коммунальщики, наконец, примут меры. К тому же, в ночь на 16 июля в области объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 25 м/c. Сильный ветер может обломить ветки и повалить другие деревья.

Челябинцы просят сотрудников УК принять меры. Фото: читатели «КП»

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ИСТОЧНИК KP.RU