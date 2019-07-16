2019-07-16T07:14:27+03:00
Общество

Мошенники придумали ловушку для жителей Южного Урала с плохой кредитной историей

И вгоняют людей в новые долги
Лидия ПЕСКОВА
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Мошенники ищут своих жертв в интернете.Мошенники ищут своих жертв в интернете.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Один раз влез в долги и подсел на кредиты. Отказаться от них непросто, даже если твоя кредитная история подпорчена. Этим и пользуются мошенники, предлагая оформить займ в интернете, сообщает пресс-секретарь МВД города Миасса Ольга Суханова.

В полицию Миасса обратился 42-летний мужчина. Он оставил заявку на сайте одной финансовой организации и попал в руки преступников. В тот же день ему перезвонил «сотрудник банка» и одобрил кредит на 200 тысяч рублей. Однако сначала менеджер потребовал от нашего земляка исправить кредитную историю. Для этого он попросил будущего заемщика перевести на счет организации 150 тысяч рублей. Наивный житель Миасса сделал все, что его попросили. Однако кредитных денег так и не дождался.

Аналогичная история произошла с 34-летней жительницей Миасса. Она искала в интернете информацию о том, как получить кредит с плохой кредитной историей. В какой-то момент на экране ее ноутбука появилась анкета-заявка. Дама внесла в нее свои личные данные, а через несколько минут ей позвонил лже-сотрудник банка. Он попросил женщину оплатить комиссию и страховку, пообещав, что деньги вернутся вместе с суммой кредита. Как и следовало ожидать, никаких денег дама не получила.

Поиском мошенников занялась полиция. Однако о перспективах обоих дел говорить рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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