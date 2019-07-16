Из санатория в Челябинской области эвакуировали 420 отдыхающих

16 Июль 14:03 2019-07-16T14:05:17+03:00

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Переполох в санатории «Урал» Увельского района случился в ночь на 16 июля. На втором этаже лечебного корпуса произошло задымление. Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники санатория не растерялись и объявили экстренную эвакуацию людей. До приезда пожарных они вывели на улицу 422 человек, в том числе 104 ребенка.

Первыми на место ЧП прибыли сотрудники добровольной пожарной команды села Хомутинино. Огнеборцы справились с огнем за несколько минут.

— Причиной пожара стало возгорание изоляции воздушного компрессора, который работал в аварийном режиме. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. По факту происшествия проводится административное расследование, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что последнюю внеплановую проверку в «Урале» проводили в марте этого года. Тогда нарушений требований пожарной безопасности не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU