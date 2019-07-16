«Немецкому кварталу» в Челябинске вернут особый статус

16 Июль 17:49 2019-07-16T17:49:06+03:00

А в будущем, возможно, подарят и новую жизнь

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Центральный районный суд постановил вернуть «немецкому кварталу», который расположен в Металлургическом районе города, статус объекта культурного наследия Челябинской области. Кроме того, должна пройти повторная экспертиза их исторической ценности, сообщает челябинский краевед Юрий Латышев.

Нынешнее решение суда основано на оценке зданий, которую дала кандидат искусствоведения, автор работ по истории градостроительства Челябинска в XX веке доцент ЮУрГУ Евгения Конышева. Суд прислушался к ее мнению, хотя до этого другой специалист — сотрудник научно-производственного центра «Цера» Светлана Васильева — фактически обесценила «немецкий квартал», а также здание, где когда-то был магазин «Ритм», и дом архитектора Сребровского по Цвиллинга, 37.

На данный момент Васильева лишена лицензии. Краеведы надеются, что исторический статус им удастся вернуть и другим потерявшим его домам.

И все-таки исторический статус — палка о двух концах. В таких домах невозможно провести капительный ремонт. Краеведы предлагают расселить дома, которые строили репрессированные немцы, и превратить квартал в туристический — с музеями и хостелами.

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ИСТОЧНИК KP.RU