2019-07-17T04:39:14+03:00
Происшествия

Жители Челябинской области массово покрылись сыпью после купания в Тургояке

Соцсети завалены фотографиями пострадавших от воды
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители Челябинской области массово покрылись сыпью после купания в Тургояке. Фото: Ольга БалютоваЖители Челябинской области массово покрылись сыпью после купания в Тургояке. Фото: Ольга Балютова
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Тургояк считается одним из самых чистых озер Челябинской области. Но что-то пошло не так...

— Искупались в Тургояке на «Золотом пляже» 15 июля. Вот так сейчас выглядит мой старший ребенок. Младший поменьше, но тоже покрыт пятнами. Что-то заразное есть в этой воде... — написала Ольга Балютова в группе «Инцидент Миасс» в ВК и выложила фото сына, покрывшегося сыпью.

На это ей в комментариях подписчики группы отвечают, что они тоже купались, и у ничего подобного нет. Мол, просто у вас аллергия на солнце, или оводы покусали, или вы арбуза обколотого объелись... Но многие также пишут, что у них проблемы с кожей именно после погружения в озеро.

— Сыпь после купания в Тургояке! Судя по количеству таких сообщений, это уже вспышка какой-то инфекции. Купались на Мысах 13 и 14 июля. — написала Виктория Врублевская в паблике «ЧП Миасс».

— Кто обращался ко врачу с сыпью после купания в Тургояке, какое лечение вам назначили? Поделитесь рекомендациями специалиста, чтобы очереди не создавать в поликлинике, — просят в группе «Инцидент Миасс».

— После купания в озере обсыпало лицо. Что это может быть? Первый раз такое, — пожаловалась еще одна пострадавшая в группе «Миасс выбирает».

Однако, это не первый раз случается с Тургояком. Два года назад мы писали, что люди также жаловались на прыщи и зуд после купания в этом озере. Роспотребнадзор тогда комментировал, что пробы воды хорошие, а сыпь могла вызвать пыльца от цветения сосен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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