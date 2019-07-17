2019-07-17T05:53:34+03:00
Происшествия

Жительницу Челябинской области, которая положила ребенка в гроб и выбросила, будут судить за смерть по неосторожности

Ей грозит до двух лет колонии, но из-за признания вины приговор должен быть еще мягче
Андрей АБРАМОВ
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Челябинка убила своего четвертого ребенка.Челябинка убила своего четвертого ребенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Громкая история случилась в поселке Бердяуш Челябинской области еще весной. Тогда местные жители нашли на обочине деревянный ящик с телом младенца. Коробку тут же назвали детским гробом. Хотя по сути она им и являлась — родители сами положили туда мертвого ребенка и везли хоронить. Но по дороге выбросили коробку.

Мать ребенка нашли быстро. Она во всем призналась и сейчас дело ушло в суд. Женщине 35 лет. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности. За это грозит до двух лет колонии. Она рожала дома, на учет в больницу даже не вставала. В процессе родовспоможения младенец погиб.

Примечательно, что семья, в которой произошла жуткая история, полная, оба родителя работают. У них уже есть трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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