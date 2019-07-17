Жительницу Челябинской области, которая положила ребенка в гроб и выбросила, будут судить за смерть по неосторожности
Громкая история случилась в поселке Бердяуш Челябинской области еще весной. Тогда местные жители нашли на обочине деревянный ящик с телом младенца. Коробку тут же назвали детским гробом. Хотя по сути она им и являлась — родители сами положили туда мертвого ребенка и везли хоронить. Но по дороге выбросили коробку.
Мать ребенка нашли быстро. Она во всем призналась и сейчас дело ушло в суд. Женщине 35 лет. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности. За это грозит до двух лет колонии. Она рожала дома, на учет в больницу даже не вставала. В процессе родовспоможения младенец погиб.
Примечательно, что семья, в которой произошла жуткая история, полная, оба родителя работают. У них уже есть трое детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU