Аферистка из Курганской области поменяла книжные закладки на пенсию бабушки

17 Июль 07:53 2019-07-17T07:53:56+03:00

За это ей грозит пять лет колонии

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В Шадринске Курганской области будут разбирать дело 40-летней жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве. В мае этого года она позвонила в квартиру 83-летней пенсионерке, представилась соцработником и обманула бабушку.

Посетительница сообщила, что старушке положена доплата к пенсии в 500 рублей. И бонус она получит прямо сейчас. Правда у «соцработника» при себе лишь пятитысячная купюра. Она протянула ее пенсионерке и попросила сдачу. Бабушка сдала 4 500. Увидев, что пожилая женщина не распознала обман, посетительница попросила разменять ей еще три фальшивые купюры.

— Это оказались закладки для книг. Путем обмана, женщина завладела средствами пенсионерки в размере 19 500 рублей. На следующий день с таким же намерением она пришла в дом к 67 -летнему жителю района, однако у мужчины возникли сомнения в законности ее действий. Испугавшись, что обман раскроют, злоумышленница сбежала, — сообщили в пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Лже-соцработника задержали. Ее дело передано в суд. Ей грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU