Многоэтажки в Челябинске продолжат украшать граффити
Фасады домов по гостевым маршруткам Челябинска продолжают украшать граффити. Работают художники из объединения Graffiti Russia.
— Один из домов находится по Свердловскому проспекту, 54, там расположен ЗАГС, поэтому выбор рисунка на фасад здания неслучаен: на фоне живописного уральского пейзажа изображен самолет, вылетающий из сердца. Картинка символизирует новую семью, отправляющуюся в полет, в новую жизнь, полную любви, уважения, красоты и счастья, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
На другом доме, по адресу Воровского, 34 теперь изображены две маленькие девочки, которые спасают котенка.
— В череде ежедневных дел и забот мы часто не замечаем мелочей жизни и забываем о том, что нашим близким нужна помощь. Главная цель любого нашего рисунка — нести положительные эмоции, ценности жизни и радость», — отмечают авторы рисунка.
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ИСТОЧНИК KP.RU