2019-07-17T08:26:08+03:00
Общество

Многоэтажки в Челябинске продолжат украшать граффити

Новые рисунки размещают по гостевым маршрутам
Андрей АБРАМОВ
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Дома в Челябинске украшают граффити.Дома в Челябинске украшают граффити.Фото: Яндекс. Карты
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Фасады домов по гостевым маршруткам Челябинска продолжают украшать граффити. Работают художники из объединения Graffiti Russia.

— Один из домов находится по Свердловскому проспекту, 54, там расположен ЗАГС, поэтому выбор рисунка на фасад здания неслучаен: на фоне живописного уральского пейзажа изображен самолет, вылетающий из сердца. Картинка символизирует новую семью, отправляющуюся в полет, в новую жизнь, полную любви, уважения, красоты и счастья, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

На другом доме, по адресу Воровского, 34 теперь изображены две маленькие девочки, которые спасают котенка.

— В череде ежедневных дел и забот мы часто не замечаем мелочей жизни и забываем о том, что нашим близким нужна помощь. Главная цель любого нашего рисунка — нести положительные эмоции, ценности жизни и радость», — отмечают авторы рисунка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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