Стала известна дата старта продаж билетов на хоккейный кубок губернатора Челябинской области
Уже несколько лет в Челябинской области проводят мини-турнир по хоккею на кубок губернатора Челябинской области. В нем участвую команды КХЛ и обязательно два южноуральских клуба — «Трактор» и «Металлург».
Кубок — отличный шанс посмотреть, в какой форме подошли к сезону команды. К тому же билеты стоят в разы дешевле, чем на регулярный чемпионат.
Продажа билетов на турнир-2019 начинается с августа. Билеты можно будет приобрести в следующих точках:
— в кассах Дворца спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51);
— в кассах Ледового дворца «Трактор» (ул. Савина, 1);
— в кассах ЛА «Трактор» (ул. 250-летия Челябинска, 38);
— на сайте клуба в разделе «Билеты».
Действуют льготы для инвалидов I и II групп — бесплатно на спецтрибуну; пенсионеры по возрасту, инвалиды II и III групп (при покупке билета на трибуну), дети до 12 лет — 50% скидка.
На турнир в этом году приедет череповецкая «Северсталь» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Игры пройдут 10-13 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU