Стала известна дата старта продаж билетов на хоккейный кубок губернатора Челябинской области

17 Июль 13:49 2019-07-17T13:50:14+03:00

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Уже несколько лет в Челябинской области проводят мини-турнир по хоккею на кубок губернатора Челябинской области. В нем участвую команды КХЛ и обязательно два южноуральских клуба — «Трактор» и «Металлург».

Кубок — отличный шанс посмотреть, в какой форме подошли к сезону команды. К тому же билеты стоят в разы дешевле, чем на регулярный чемпионат.

Продажа билетов на турнир-2019 начинается с августа. Билеты можно будет приобрести в следующих точках:

— в кассах Дворца спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51);

— в кассах Ледового дворца «Трактор» (ул. Савина, 1);

— в кассах ЛА «Трактор» (ул. 250-летия Челябинска, 38);

— на сайте клуба в разделе «Билеты».

Действуют льготы для инвалидов I и II групп — бесплатно на спецтрибуну; пенсионеры по возрасту, инвалиды II и III групп (при покупке билета на трибуну), дети до 12 лет — 50% скидка.

На турнир в этом году приедет череповецкая «Северсталь» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Игры пройдут 10-13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU