В Челябинске остановят строительство кафедрального собора
В воскресенье, 28 июля, в Челябинске остановят строительство главного православного собора города, сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии.
— В этот день в строящемся Храме Рождества Христова состоятся праздничные богослужения. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит Божественную литургию, а сразу после нее — молебен на освящение новых колоколов, — уточняют в епархии.
Торжественные богослужения пройдут в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, благодаря которому началось массовое обращение восточных славян в христианство. День его памяти отмечается как праздник Крещения Руси.
Челябинская епархия приглашает всех челябинцев собраться в праздничный день вместе на молитву. Божественная литургия начнется в 9.00.
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