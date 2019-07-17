2019-07-17T14:43:27+03:00
Общество

В Челябинске остановят строительство кафедрального собора

Правда, всего на день
Лидия ПЕСКОВА
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В соборе будут освящать колокола.В соборе будут освящать колокола.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 28 июля, в Челябинске остановят строительство главного православного собора города, сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

— В этот день в строящемся Храме Рождества Христова состоятся праздничные богослужения. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит Божественную литургию, а сразу после нее — молебен на освящение новых колоколов, — уточняют в епархии.

Торжественные богослужения пройдут в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, благодаря которому началось массовое обращение восточных славян в христианство. День его памяти отмечается как праздник Крещения Руси.

Челябинская епархия приглашает всех челябинцев собраться в праздничный день вместе на молитву. Божественная литургия начнется в 9.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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