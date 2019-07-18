В Челябинске полиция ищет хозяина фальсифицированного масла

18 Июль 06:34 2019-07-18T06:34:57+03:00

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Сливочное масло, которое производит ООО «Меркурий», еще в прошлом году вызвало подозрение ревизоров. Состав продукта не соответствовал заявленному на упаковке. А теперь оказалось, что по адресу цеха, где якобы фасуют масло, находится жилой дом, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ревизоры хотели проверить, где производят некачественный продукт, но приехав на место весьма удивились: по улице Молодогвардейцев, 68, расположен жилой дом и нет никаких производственных площадей.

— Площадка ООО «Меркурий» оказалась фантомом. Однако продукция производства ООО «Меркурий» продолжает выявляться в социальных объектах других регионов Российской Федерации, — говорят в ведомстве.

Информацию о бизнесмене передали в полицию. Она должна найти производителя и остановить подпольное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU