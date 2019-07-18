Челябинская область на пятом месте в России по количеству вакансий для металлургов
По данным первого полугодия, Южный Урал занимает пятое место по количеству вакансий в сфере металлургии. На наш регион приходится 5,2% вакансий от общего числа предложений для металлургов в России. Год назад регион занимал третье место, сообщают аналитики HeadHunter.
Еще больше вакансий, чем на Южном Урале сегодня можно найти в Москве (7,8%), в Санкт-Петербурге (7%), в Свердловской и в Московской областях (6,3% и 5,4% соответственно).
— Средняя зарплата, на которую претендуют металлурги Челябинской области, составляет 50 тысяч рублей. Это на 5 тысяч больше, чем год назад. Средняя предлагаемая зарплата для данных специалистов тоже выросла на 8 тысяч рублей и сравнялась с ожиданиями соискателей, — рассказала КП-Челябинск руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Большинство вакансий для металлургов на Южном Урале размещены в Челябинске — на него приходится 64,7% предложений. Также в пятерку городов-лидеров вошли Магнитогорск (9,1%), Златоуст (5,5%), Копейск (3,1%) и Миасс (3%).
В ближайшее воскресенье в России отметят День металлурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU