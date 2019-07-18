Чимеевский храм в Зауралье восстановят всем миром

18 Июль 18:52 2019-07-18T18:52:53+03:00

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В начале июля сгорела деревянная церковь в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. А на этой неделе губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с земляками, чтобы обсудить создание попечительского совета церкви. Он вплотную займется восстановлением пострадавшей святыни, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Среди прочих известных людей в совет вошел музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Зауралье и был крещен в этом храме. Фадеев сразу публично откликнулся на беду и заявил, что готов восстанавливать церковь.

— Чимеевский храм был центром притяжения верующих людей. А для всех остальных — исторической ценностью. С поддержкой бизнеса, власти, простых жителей Курганской области мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть эту жемчужину Зауралья, — заявил исполнительный директор фонда «Чимеевская святыня» Василий Горнушкин.

Первым делом совету предстоит решить, какой проект восстановления церкви взять за основу.

— Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным и историческим центром для всех жителей Зауралья. Многие готовы принять участие в восстановлении храма. Мы предложили людям объединиться и действовать всем миром, — заметил Вадим Шумаков.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="208" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718174" frameborder="0"></iframe> Пожар в Чимеево.

ИСТОЧНИК KP.RU