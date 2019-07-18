Чимеевский храм в Зауралье восстановят всем миром
В начале июля сгорела деревянная церковь в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. А на этой неделе губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с земляками, чтобы обсудить создание попечительского совета церкви. Он вплотную займется восстановлением пострадавшей святыни, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Среди прочих известных людей в совет вошел музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Зауралье и был крещен в этом храме. Фадеев сразу публично откликнулся на беду и заявил, что готов восстанавливать церковь.
— Чимеевский храм был центром притяжения верующих людей. А для всех остальных — исторической ценностью. С поддержкой бизнеса, власти, простых жителей Курганской области мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть эту жемчужину Зауралья, — заявил исполнительный директор фонда «Чимеевская святыня» Василий Горнушкин.
Первым делом совету предстоит решить, какой проект восстановления церкви взять за основу.
— Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным и историческим центром для всех жителей Зауралья. Многие готовы принять участие в восстановлении храма. Мы предложили людям объединиться и действовать всем миром, — заметил Вадим Шумаков.
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Пожар в Чимеево.
ИСТОЧНИК KP.RU