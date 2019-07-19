Феминисток Челябинска возмутила женщина, поедающая суши с открытым ртом
Челябинские феминистки выложили в своей группе во «ВКонтакте» фото рекламной вывески одного из местных суши-баров.
— На данной фотографии женщина представлена с открытым ртом, поедающая суши. Выглядит символично. Потому что, увидя фото, на котором изображена обнаженная женщина с ярким макияжем, вы, конечно, будете рассматривать ее в сексуальном контексте.
Феминистки называют рекламу с полуголыми женщинами в сексуальных позах и в неудобной одежде — сексуальной объективацией. Когда у маркетологов не хватает сообразительности, они всегда используют в рекламе тело женщины. Мы личности, а не товар, который можно удобно использовать в рекламе для привлечения внимания покупателей! — написали под фотографией активистки.
Однако, пользователи соцсети заметили, что в данном случае нельзя сказать, что женщина на фото обнажена, ведь показана лишь часть ее головы и шея.
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ИСТОЧНИК KP.RU