2019-07-19T05:12:38+03:00
Общество

Выходные в Челябинской области снова будут жаркими

Летний зной пока не планирует отступать
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинскую область в выходные вновь ожидает жара.В Челябинскую область в выходные вновь ожидает жара.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В пятницу, 19 июля, а также в следующие за ней выходные синоптики вновь предвещают жару в Челябинской области. Выше всего температуры ожидаются на юге региона. Там челябинский гидрометцентр предвещает до +36 градусов.

В остальных районах будет +27...+32. При этом есть вероятность дождей с грозами. Ослабление пекла стоит ждать к воскресенью, 21 июля.

В Челябинске все также жарко. В выходные воздух прогреется до +30 градусов. Днем и ночью возможны кратковременные дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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