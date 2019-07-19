Выходные в Челябинской области снова будут жаркими
В пятницу, 19 июля, а также в следующие за ней выходные синоптики вновь предвещают жару в Челябинской области. Выше всего температуры ожидаются на юге региона. Там челябинский гидрометцентр предвещает до +36 градусов.
В остальных районах будет +27...+32. При этом есть вероятность дождей с грозами. Ослабление пекла стоит ждать к воскресенью, 21 июля.
В Челябинске все также жарко. В выходные воздух прогреется до +30 градусов. Днем и ночью возможны кратковременные дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU