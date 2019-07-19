2019-07-19T08:27:13+03:00
Происшествия

Патрулировать челябинские пляжи в выходные будут свыше 1 000 сотрудников экстренных служб

Власти попросили священников всех конфессий напомнить верующим о безопасности на воде
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В выходные за безопасностью на пляжах Челябинской области будут следить свыше 1 000 человек.В выходные за безопасностью на пляжах Челябинской области будут следить свыше 1 000 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области череда трагедий на воде. Тонут взрослые и дети. С начала купального сезона вода забрала уже 12 школьников и дошкольников. Впереди вновь жаркие выходные, а значит, люди снова пойдут на пляжи.

— За выходные в области планируется привлечь более тысячи человек. Они составят порядка 40-50 групп ежедневно численностью по 3-4 человека. Это будет и патрулирование на воде, и пешие рейды, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Накануне в правительстве Челябинской области состоялся брифинг, во время которого представители экстренных служб и властей обсудили, как не допустить новых трагедий на воде. Сошлись на том, что нужно оборудовать пляжи и усилить контроль за всеми местами купания, особенно теми, где купаться запрещено.

— Мы попросили представителей различных конфессий, чтобы они обратились к прихожанам с призывом быть осторожными и соблюдать правила безопасности, — рассказал и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили