Патрулировать челябинские пляжи в выходные будут свыше 1 000 сотрудников экстренных служб

СЕГОДНЯ 05:51 2019-07-19T08:27:13+03:00

В выходные за безопасностью на пляжах Челябинской области будут следить свыше 1 000 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Челябинской области череда трагедий на воде. Тонут взрослые и дети. С начала купального сезона вода забрала уже 12 школьников и дошкольников. Впереди вновь жаркие выходные, а значит, люди снова пойдут на пляжи.

— За выходные в области планируется привлечь более тысячи человек. Они составят порядка 40-50 групп ежедневно численностью по 3-4 человека. Это будет и патрулирование на воде, и пешие рейды, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Накануне в правительстве Челябинской области состоялся брифинг, во время которого представители экстренных служб и властей обсудили, как не допустить новых трагедий на воде. Сошлись на том, что нужно оборудовать пляжи и усилить контроль за всеми местами купания, особенно теми, где купаться запрещено.

— Мы попросили представителей различных конфессий, чтобы они обратились к прихожанам с призывом быть осторожными и соблюдать правила безопасности, — рассказал и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

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ИСТОЧНИК KP.RU