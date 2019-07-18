Почему МЧС рассылает жителям Челябинска предупреждения о хорошей погоде

К грозным сообщениям от абонента MCHS жители Челябинской области уже привыкли. Эти вечные предупреждения о штормах и ливнях уже даже перестали пугать. Однако на этой неделе челябинцам тот же отправитель прислал новый текст:

— В Челябинской области сильная жара. Осторожно на воде. Берегите детей!

СМЕРТЬ НАВОДИТ НА МЫСЛИ О МИСТИКЕ

С начала купального сезона на Южном Урале утонули уже 12 детей. Фабула трагедий у всех разная, но итог один. В Кыштыме девятилетний парнишка пришел на местный пляж с семьей. Взрослые выпивали, за ребенком не уследили. На берегу были спасатели, но и они прозевали утопающего.

В Красноармейском районе на озере Мыркай отец с трехлетним сыном плавали на матрасе. Плавсредство перевернулось и оба пошли ко дну.

Раньше МЧС предупреждало нас о грозах и ураганах, а теперь приходят сообщения о теплой погоде.

Трагедии случаются даже на совсем мелких водоемах. В челябинском сквере семьи есть пруд Девичьи слезы. Купаться там запрещено, нормального берега нет, так что лезть в воду желающих не должно быть. Однако в жаркий день компания школьников решила устроить заплыв на скорость. Тело одного из подростков поднимали водолазы.

Это даже заставило местных жителей вспомнить легенду про монастырский пруд. Рядом находится женская обитель. Якобы в стародавние времена разбойник надругался над монашкой рядом с водоемом и с тех пор здесь тонут только мужчины. Однако это всего лишь городская байка — с открытия пруда в 2017 году это первый смертельный случай. А до этого он больше напоминал болото.

ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТ ГИБНУТЬ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ

Впереди вновь жаркий уик-энд, а значит, людей потянет к воде. Накануне этого в правительстве региона даже собрали совещание: власти вместе с полицией и МЧС решали, как не допустить новых трагедий.

— Водоемы ежедневно патрулируем, устраиваем рейды по диким пляжам, беседуем с населением. По местам массового отдыха курсирует автомобиль со светодиодным экраном, на котором транслируется предупреждающая информация. Но жизнь показывает, что этих усилий не хватает. Трагедии произошли на стихийных пляжах, где купание запрещено, а это недосмотр. Поэтому власти должны активнее работать. В том числе создавать условия для комфортного отдыха населения на водоемах, — говорят об итогах совещания представители МЧС.

Полиция не осталась в стороне. Генерал Андрей Сергеев поручил усилить патрулирование официальных и диких пляжей. МВД прежде всего блюдет за теми, кто любит распить бутылочку другую под палящим солнцем. А на дорогах возле пляжей появились экипажи ДПС — чтобы было меньше желающих после алкоголизации на природе сесть за руль.

КАКОЙ ПОГОДЫ ЖДАТЬ

Челябинский гидрометцентр прогнозирует на 19, 20 июля высокие температуры. В южных районах Челябинской области воздух может прогреться до невыносимых +38 градусов. Обещают небольшие дожди с грозами, но вряд ли они смогут охладить . Скорее наоборот, от сильной влажности жара станет еще тягостнее.

В Челябинске +30…+33 градуса. Интернет-синоптики дают чуть более скромный прогноз, но все равно жарко. А вот со следующей недели жара немного отступит и буквально каждый день прогнозируют кратковременные дожди.