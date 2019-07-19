Жителям Челябинска выставили счета за мусор, будто в квартире живут 15 человек

19 Июль 11:33 2019-07-19T11:35:25+03:00

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С этого года жителям Челябинской области добавили новые квитанции за ЖКХ. Теперь каждый прописанный в квартире платит за вывоз мусора. Для этого в регионе даже появился регоператор — компания, которая собирает деньги и вывозит отходы. Однако в фирме произошел какой-то сбой и нескольким горожанам прислали неправильные счета.

В антимонопольную службу пожаловались 40 южноуральцев. Им пришли неверные квитанции за январь-февраль. Как будто в квартире вместе с ними живут еще несколько человек.

— Например, по ряду адресов — от указали от 5 до 15 проживающих, тогда как фактически зарегистрировано от 2 до 4 человек. Информация поступила от жителей Челябинска, Копейска, Южноуральска, Троицка и Увельского муниципального района, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Регоператор нарушение устранил и пересчитал плату. Напомним, тариф в челябинском кластере — 67 руб. 59 коп. на человека в многоквартирном доме и 52 руб. 18 коп. на человека частном жилом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU