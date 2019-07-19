Новый ректор ЧелГУ начнет работу на следующей неделе
Новым ректором Челябинского госуниверстита стал Сергей Таскаев. Выборы прошли еще несколько месяцев назад, однако работу в руководящей должности он начнет только 23 июля. Приказ об этом издало Министерство образования и науки РФ.
Начало работы Таскаева в качестве ректора откладывалось из-за того, что не истек срок контракта с прежним руководителем вуза — Дианой Циринг. ЧелГУ она возглавляла пять лет.
Сергею Таскаеву в марте исполнилось 42 года. Родился в Челябинске в семье преподавателей высшей школы. Он, как и Диана Циринг, выпускник ЧелГУ. Работал на кафедре физики, далее — проректором по научной работе. Возглавлял физический факультет.
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ИСТОЧНИК KP.RU