Новый ректор ЧелГУ начнет работу на следующей неделе

19 Июль 13:29 2019-07-19T13:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым ректором Челябинского госуниверстита стал Сергей Таскаев. Выборы прошли еще несколько месяцев назад, однако работу в руководящей должности он начнет только 23 июля. Приказ об этом издало Министерство образования и науки РФ.

Начало работы Таскаева в качестве ректора откладывалось из-за того, что не истек срок контракта с прежним руководителем вуза — Дианой Циринг. ЧелГУ она возглавляла пять лет.

Сергею Таскаеву в марте исполнилось 42 года. Родился в Челябинске в семье преподавателей высшей школы. Он, как и Диана Циринг, выпускник ЧелГУ. Работал на кафедре физики, далее — проректором по научной работе. Возглавлял физический факультет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU