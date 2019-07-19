В МЧС назвали причину пожара в психбольнице Магнитогорска

19 Июль 13:45 2019-07-19T13:46:25+03:00

И похвалили действия медперсонала во время эвакуации

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Областная психоневрологическая больница №5 на улице Рабочей загорелась ночью 18 июля. Из подвала лечебного корпуса повалил дым. Врачи не растерялись и до приезда огнеборцев вывели не улицу 146 пациентов. Позже людей разместили в соседнем здании.

Прибывшие на место происшествия пожарные проникли в подвал и потушили очаг возгорания.

— По предварительным данным причина пожара — короткое замыкание проводки. Огонь охватил площадь в 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве похвалили грамотные действия персонала во время эвакуации. Но при этом отметили, что на случай пожара в больнице установлена автоматическая система, которая должна дублировать сигнал тревоги на пульт «01». В момент ЧП она не сработала, что является серьезным нарушением.

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ИСТОЧНИК KP.RU