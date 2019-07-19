ГИБДД массово проверяет водителей в Челябинской области

19 Июль 14:23 2019-07-19T14:24:29+03:00

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В Челябинской области вечером 19 июля Госавтоинспекция проводит массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей. Мероприятия продолжатся все выходные. Во время уик-энда инспекторы будут дежурить возле водоемов. Слишком много желающих после распития спиртного на пляжах сесть за руль.

— За управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медосвидетельствования, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафу в 30 000 рублей. При нарушении предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до двух лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинской области в 2019 году зарегистрировано 148 аварий с участием пьяных водителей. 19 человек погибли и 219 получили травмы.

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