2019-07-20T11:49:57+03:00
Общество

Путин пообещал выделить деньги на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске

На сложности с авиаперелетами пожаловались металлурги
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Магнитка попала в федеральную программу по развитию региональной авиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНМагнитка попала в федеральную программу по развитию региональной авиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Магнитогорске собираются реконструировать аэропорт. Об этом во время своего рабочего визита в город металлургов заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с металлургами один из работников комбината поинтересовался у главы государства, когда магнитогорцы из родного города смогут летать по всей стране.

Магнитогорский аэропорт построили в 60-х годах прошлого века и реконструировали только один раз - спустя 20 лет.

Президент напомнил, что сейчас в стране идет субсидирование по некоторым направлениям авиаперевозок. Одно из них — это развитие региональной авиации, для которого действует целая программа.

— Магнитогорск в эту программу попадает. Где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта, — сказал Владимир Путин.

Напомним, президент прилетел в Магнитогорск вечером 19 июля. Там глава государства принял участие в открытии уникального производственного комплекса ПАО «ММК» — Аглофабрики №5.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В южноуральца ударила молния на праздновании Дня города
В Челябинске на площади Революции открылся скейт-парк
В Зауралье брошенный с балкона окурок упал в коляску с грудным ребенком
Вооруженный ножом мужчина в камуфляже нападал на прохожих в Челябинске
Южноуральцы сообщают о гигантской пробке на трассе М5
В Челябинске столкнулись легковой автомобиль и троллейбус
«Отмечал День металлурга»: в Челябинской области погиб рабочий
«Чтобы не перепутать!»: в Челябинске квитанции за свет станут большими и зелеными
На Южном Урале неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся
В Челябинске при странных обстоятельствах пропал инкассатор
На платных пляжах Челябинска нет спасателей и гниет дохлая рыба
Грозы и шквалистый ветер накроют Южный Урал
Сколько южноуральцев получают зарплату больше миллиона рублей
В Миассе пропала школьница, прилетевшая к отцу из Красноярска
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Редких обезьян контрабандой пытались ввезти в Челябинскую область
«Гроссмейстеры» в колониях Челябинской области сыграли в шахматы по видеосвязи
ГИБДД массово проверяет водителей в Челябинской области
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В МЧС назвали причину пожара в психбольнице Магнитогорска
Новый ректор ЧелГУ начнет работу на следующей неделе
Пьяная жительница Челябинска едва не утонула на озере Смолино
Бесправника на мотоцикле сбили насмерть в Челябинской области
В лобовой аварии на трассе под Челябинском разбились несколько южноуральцев