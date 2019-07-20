Путин пообещал выделить деньги на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске

20 Июль 11:49 2019-07-20T11:49:57+03:00

Магнитка попала в федеральную программу по развитию региональной авиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сложности с авиаперелетами пожаловались металлурги

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В Магнитогорске собираются реконструировать аэропорт. Об этом во время своего рабочего визита в город металлургов заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с металлургами один из работников комбината поинтересовался у главы государства, когда магнитогорцы из родного города смогут летать по всей стране.

Магнитогорский аэропорт построили в 60-х годах прошлого века и реконструировали только один раз - спустя 20 лет.

Президент напомнил, что сейчас в стране идет субсидирование по некоторым направлениям авиаперевозок. Одно из них — это развитие региональной авиации, для которого действует целая программа.

— Магнитогорск в эту программу попадает. Где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта, — сказал Владимир Путин.

Напомним, президент прилетел в Магнитогорск вечером 19 июля. Там глава государства принял участие в открытии уникального производственного комплекса ПАО «ММК» — Аглофабрики №5.

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ИСТОЧНИК KP.RU