Путин пообещал выделить деньги на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске
В Магнитогорске собираются реконструировать аэропорт. Об этом во время своего рабочего визита в город металлургов заявил президент России Владимир Путин.
Во время встречи с металлургами один из работников комбината поинтересовался у главы государства, когда магнитогорцы из родного города смогут летать по всей стране.
Магнитогорский аэропорт построили в 60-х годах прошлого века и реконструировали только один раз - спустя 20 лет.
Президент напомнил, что сейчас в стране идет субсидирование по некоторым направлениям авиаперевозок. Одно из них — это развитие региональной авиации, для которого действует целая программа.
— Магнитогорск в эту программу попадает. Где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта, — сказал Владимир Путин.
Напомним, президент прилетел в Магнитогорск вечером 19 июля. Там глава государства принял участие в открытии уникального производственного комплекса ПАО «ММК» — Аглофабрики №5.
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ИСТОЧНИК KP.RU