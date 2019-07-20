Вооруженный ножом мужчина в камуфляже нападал на прохожих в Челябинске
Жителей Челябинска напугал прохожий с кухонным ножом. Как сообщают очевидцы, мужчина вел себя агрессивно — размахивал оружием и угрожал людям, которые попадались ему навстречу.
Все происходило днем 19 июля. Горожан на улице было много. К счастью, горе-вояка никого не ранил. Кто-то успел вызвать полицию.
На место происшествия прибыли бойцы ОМОН . Они потребовали, чтобы мужчина с ножом поднял вверх руки. Но тот отказался подчиниться. Чтобы утихомирить буяна одному из спецназовцев пришлось применить боевой прием. В следующую секунду нарушитель распластался на асфальте. Его связали и увезли в отделение.
— Задержанным оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он был пьян, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
У дебошира изъяли кухонный нож длиной 20 см.
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ИСТОЧНИК KP.RU