2019-07-21T11:26:35+03:00
Общество

Челябинск будет поставлять шведские столы в отели и рстораны СНГ

В городе открылся новый завод
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Челябинск будет поставлять шведские столы в отели и рстораны СНГЧелябинск будет поставлять шведские столы в отели и рстораны СНГФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

18 июля, в Челябинске начал работу новый «Завод технологического оборудования» (ЧТЗО). Он выпускает шведские столы, линии раздачи и дорогие витрины для отелей, магазинов, кондитерских и ресторанов. Инвестиции в проект составили 50 млн. руб.

Продукция недешевая, премиального уровня. Аналогов никто в России не делает. Конкуренты — в Германии и Италии, сообщат DK.RU со ссылкой на генерального директора площадки.

Продавать продукцию ЧТЗО будет в России и СНГ, кроме Грузии и Украины. Первые клиенты — компании из Хабаровска, Краснодара, Иркутска, Алма-Аты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В больнице не оказалось противоядия: житель Челябинской области умер от укуса змеи
Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области
В Челябинске бизнесмену велели снести его «Фруктов рай»
«И все молчат!?» В Челябинске пассажиры маршруток курят и пьют прямо в салоне
Жители Челябинской области жалуются на запах пластика в воздухе
На «диких» пляжах Челябинска зазвучат системы оповещения
Жители Челябинской области сняли на видео смерч
Вместо асфальта — матрас: как в Челябинске латают дорожные ямы
Студент нашел чужую банковскую карту и устроил шоппинг в Зауралье
«Символизируют болото»: жители Челябинска раскритиковали бронзовых лягушек за 820 тысяч рублей, украсивших берег Миасса
Жителю Челябинска, возвращавшемуся из отпуска в Анталии, стало плохо в самолете
Лягушки играют джаз на берегу реки Миасс в Челябинске
«Настоящий подарок всем жителям Челябинска!»: Алексей Текслер и предприятия заключили соглашение о снижении выбросов
На Челябинскую область обрушатся град и грозы
В южноуральца ударила молния на праздновании Дня города
В Челябинске на площади Революции открылся скейт-парк
В Зауралье брошенный с балкона окурок упал в коляску с грудным ребенком
Вооруженный ножом мужчина в камуфляже нападал на прохожих в Челябинске
Южноуральцы сообщают о гигантской пробке на трассе М5