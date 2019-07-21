СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-21T11:26:35+03:00

Челябинск будет поставлять шведские столы в отели и рстораны СНГ Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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18 июля, в Челябинске начал работу новый «Завод технологического оборудования» (ЧТЗО). Он выпускает шведские столы, линии раздачи и дорогие витрины для отелей, магазинов, кондитерских и ресторанов. Инвестиции в проект составили 50 млн. руб.

Продукция недешевая, премиального уровня. Аналогов никто в России не делает. Конкуренты — в Германии и Италии, сообщат DK.RU со ссылкой на генерального директора площадки.

Продавать продукцию ЧТЗО будет в России и СНГ, кроме Грузии и Украины. Первые клиенты — компании из Хабаровска, Краснодара, Иркутска, Алма-Аты.

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ИСТОЧНИК KP.RU