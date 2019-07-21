СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-21T14:15:01+03:00

Каждый увидел в нем что-то свое

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Жительница города Трехгорный Челябинской области выложила в соцсети фото и видео странного облака. Оно поднималось с гор, причудливо меняя форму.

— Очень интересно и необычно наблюдать. У какого какие мысли, что это? — спросила Юлия Белина в группе «Подслушано | Трехгорный» в ВК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721463" frameborder="0"></iframe> Жители Челябинской области сняли на видео смерч.

Все ответы были разными:

— Как будто волк на горе стоит.

— Девушка на коленях молится.

— Сначала как-будто девушка на камне плачет.

— Корабль-призрак в горах.

Каждый увидел в этом облаке свое. Фото: Вероника Захарова.

Другие жители города тоже стали делиться своими фотографиями необычного природного явления. Многие очень удивились, так как никогда не видели таких облаков, поднимающихся с земли. А, может, это и не облака вовсе?

— Это смерч. Он может образовываться, как с туч, так и с земли, — пояснили сразу несколько пользователей соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU