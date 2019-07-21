Жители Челябинской области сняли на видео смерч
Жительница города Трехгорный Челябинской области выложила в соцсети фото и видео странного облака. Оно поднималось с гор, причудливо меняя форму.
— Очень интересно и необычно наблюдать. У какого какие мысли, что это? — спросила Юлия Белина в группе «Подслушано | Трехгорный» в ВК.
Жители Челябинской области сняли на видео смерч.
Все ответы были разными:
— Как будто волк на горе стоит.
— Девушка на коленях молится.
— Сначала как-будто девушка на камне плачет.
— Корабль-призрак в горах.
Каждый увидел в этом облаке свое. Фото: Вероника Захарова.
Другие жители города тоже стали делиться своими фотографиями необычного природного явления. Многие очень удивились, так как никогда не видели таких облаков, поднимающихся с земли. А, может, это и не облака вовсе?
— Это смерч. Он может образовываться, как с туч, так и с земли, — пояснили сразу несколько пользователей соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU