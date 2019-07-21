Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области
В аварии на трассе пострадали четыре человека
Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»
Изменить размер текста:
Крупное ДТП произошло 21 июля на трассе М-5 между городами Аша и Сим Челябинской области. На 1582-м километре в 18:25 столкнулись два легковых автомобиля, «Газель» и фура. Травмы получили четыре человека, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». Подробности пока неизвестны.
На данный момент движение восстановлено в обоих направлениях.
В крупном ДТП пострадали четыре автомобиля и стоько же людей. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU