2019-07-21T20:29:48+03:00
Происшествия

Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области

В аварии на трассе пострадали четыре человека
Андрей СОКОЛОВ
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Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»
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Крупное ДТП произошло 21 июля на трассе М-5 между городами Аша и Сим Челябинской области. На 1582-м километре в 18:25 столкнулись два легковых автомобиля, «Газель» и фура. Травмы получили четыре человека, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал». Подробности пока неизвестны.

На данный момент движение восстановлено в обоих направлениях.

В крупном ДТП пострадали четыре автомобиля и стоько же людей. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В крупном ДТП пострадали четыре автомобиля и стоько же людей. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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