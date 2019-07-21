В больнице не оказалось противоядия: житель Челябинской области умер от укуса змеи
Трагедия произошла с 46-летним жителем Сосновского района Челябинской области. Он занимался разведением лошадей. На днях, когда он отвязывал коня у речки, его укусила гадюка. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь. Он даже взял с собой в больницу убитую змею, чтобы медики точнее определили нужное лекарство. Но врачи помочь не смогли. В медицинском учреждении просто не оказалось противоядия, сообщает 31tv.ru со ссылкой на местную жительницу.
Вакцину-противоядие привезли уже после того, как мужчина скончался. 20 июля его похоронили.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU