В больнице не оказалось противоядия: житель Челябинской области умер от укуса змеи

СЕГОДНЯ 20:40 2019-07-21T20:48:17+03:00

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Трагедия произошла с 46-летним жителем Сосновского района Челябинской области. Он занимался разведением лошадей. На днях, когда он отвязывал коня у речки, его укусила гадюка. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь. Он даже взял с собой в больницу убитую змею, чтобы медики точнее определили нужное лекарство. Но врачи помочь не смогли. В медицинском учреждении просто не оказалось противоядия, сообщает 31tv.ru со ссылкой на местную жительницу.

Вакцину-противоядие привезли уже после того, как мужчина скончался. 20 июля его похоронили.

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