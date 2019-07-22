2019-07-22T04:03:35+03:00
Происшествия

«Привели к прилавку с конфетами и оставили»: в Челябинской области нашли трехлетнего ребенка

А его родителей — нет
Ирина КАРЕЛИНА
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В магазине Челябинской области нашли ребенка. Фото из архива КПВ магазине Челябинской области нашли ребенка. Фото из архива КП
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В субботу вечером сотни посетителей ТРК «Слон» в Миассе слышали душераздирающий плач ребенка. Мальчик трех — четырех лет сидел на полу возле прилавка с конфетами в продуктовом отделе и кричал.

— Видимо, потерялся. При нас полиция приехала и забрала его. Кто-то что-нибудь знает? Он еще одет был так странно: в трусах и сапогах резиновых, — написала Ирина Безукладникова в группе «Инцидент Миасс» в VK.

Среди подписчиков паблика оказалась девушка, которая и передала малыша полиции.

— Картина дикая, если честно. На улице жара, а он в резиновых сапогах. Весь чумазый. Ждали с охранником его родителей, но так никто и не пришел. Объявляли через громкоговоритель на весть ТРК — результата ноль. Ребенок на контакт не идет, на вопросы не отвечает, просто сидит возле конфет и орет. Другого выхода не было — вызвали полицию, — рассказала Екатерина Суслова.

Очевидцы считают, что маленький ребенок не мог сам прийти в торговый комплекс: там оживленная дорога с бесконечным потоком машин.

— У всех ощущение было, что его привели к прилавку с конфетами и оставили, — добавила Екатерина.

«Комсомолка» выясняет подробности инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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