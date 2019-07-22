Пожарные спасли котенка, застрявшего в окне многоэтажки в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-22T06:59:21+03:00

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Черно-белый котейка наделал шуму в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. Он застрял в приоткрытом окне на четвертом этаже. Хозяева ушли, вытащить бедолагу было некому. Кот стал громко мяукать, и его заметили прохожие внизу.

— Котенок застрял на Марченко, 25. Висит уже два часа. Пытались достучаться до квартиры, но дверь не открыли. Позвонили в МЧС и пожарным, они отказались приехать, пошли пешком до «пожарки». В итоге, с трудом, но приехала машина и достала, — написал очевидец в группе «Регион-74 | Челябинск».

Котенок мог погибнуть от сдавливания внутренних органов или удушья. Фото: vk.com/region_chelyaba

Момент спасения хвостатого прохожие сняли на видео. На кадрах видно, как спасатель по пожарной лестнице поднялся к окну и вызволил питомца.

В комментариях челябинцы написали, что в случившемся виноваты хозяева котенка. Уходя, нужно было закрыть окно. А пожарные в этот момент, действительно, могли быть куда нужнее в другом месте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721537" frameborder="0"></iframe> Спасение котенка пожарными в Челябинске.Видео: группа «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU