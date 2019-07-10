2019-07-10T08:46:25+03:00
Общество

Наталья Котова: главного по киоскам в Челябинске уволили за его же ларьки

Врио главы города объяснила отставку Сергея Шумакова
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Наталья Котова пытается победить нелегальную торговлю.Наталья Котова пытается победить нелегальную торговлю.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На пресс-конференции 10 июля врио главы Челябинска Наталья Котова высказалась о громкой отставке Сергея Шумакова. Он долгое время был руководителем МБУ «Городская среда». Это учреждение занималось сносом нелегальных киосков. Но на деле получалось так, что ларьки исчезали из центра Челябинска и переезжали в отдаленные районы. Незаконная торговля по-прежнему процветает.

Котова объяснила увольнение Шумакова тем, что среди найденных нелегальных объектов оказались те, что принадлежали самому чиновнику.

— Я просила начать с себя, снести все свои ларьки. Но меня проигнорировали, ничего не объяснив. Это не мой стиль работы. Я предложила уволиться, и в учреждение «Городская среда» зашли ревизоры Контрольно-счетной палаты.

Напомним, Сергея Шумакова на посту начальника сменил бывший силовик Александр Грезев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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