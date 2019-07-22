2019-07-22T08:39:22+03:00
Общество

Глава Челябинской области дал старт конкурсу IT-специалистов

За 36 часов лучшие умы региона придумали с десяток решений, которые могут улучшить жизнь россиян
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Алексей Текслер посетил открытие регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв».Алексей Текслер посетил открытие регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв».Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске прошел региональный этап конкурса «Цифровой прорыв». Это проект в сфере IT-индустрии. На региональный этап собрались команды из Челябинской и Курганской областей. Глава региона Алексей Текслер принял участие в открытии этого этапа конкурса.

Он призвал участников совместными усилиями развивать существующий потенциал в области IT-индустрии. Текслер подчеркнул перспективность выбранного участниками направления, а также пожелал конкурсантам создать цифровые продукты, которые не останутся на бумаге, а воплотятся в жизнь.

Участникам предстояло состязание в формате хакатона. В нем соревнуются команды из дизайнеров, аналитиков и программистов. У конкурсантов есть 36 часов, чтобы решить поставленную задачу. Например, эффективно организовать работу управляющей компании. Команды успевают не только представить решение на бумаге, но и написать, например, приложение для смартфонов.

— Мне бы очень хотелось, чтобы эти продукты были не просто прототипами, а чтобы они реально были внедрены в жизнь, в том числе в Челябинской области. Это, наверное, будет самое важное достижение сегодняшнего события. Наша область традиционно развита в IT-сфере — у нас более восьми тысяч студентов обучается IT-специальностям, более двух тысяч IT-компаний работает в регионе — это неплохие цифры, но есть, куда идти, — выступил на открытии Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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