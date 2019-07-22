2019-07-22T18:29:36+03:00
Общество

В Челябинской области нашли пропавшего 13-летнего подростка

Его не было дома пять дней
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Школьник из Магнитогорска, который пропал 18 июля, найден. Об этом объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Подросток жив, где он находился все это время — не уточняется.

Напомним, мальчика искали родственники, полиция и волонтеры. Крайний раз его видели на остановке у торгового центра «Семейный парк». Он сел в трамвай №24 и поехал в сторону вокзала. С того момента о его местонахождении было ничего не известно. Как сообщали поисковики, у мальчика проблемы со здоровьем.

В соцсетях очевидцы писали, что несколько раз видели подростка в торговых центрах города, якобы он просил мелочь у посетителей на фуд-корте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
«За рулем два месяца»: в Челябинской области 18-летний парень насмерть сбил пешехода на «зебре»
Жителям Челябинской области бесплатно предоставят 286 земельных участков
«Горы мусора и гниющие трупы собак»: жительница Челябинска превратила свою квартиру в настоящую помойку
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Челябинской области
СК начал проверку после гибели подростка, упавшего в заброшенную шахту в Челябинской области
На пляжах Челябинска за неделю спасли 14 человек
Стену дома в центре Челябинска украсила картина с двумя девочками, спасающими котенка
В семье челябинского хоккеиста Вячеслава Войнова родился второй ребенок
Семиклассник из Магнитогорска сбежал в Уфу и устроился там на работу
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Оранжевый уровень опасности: огонь снова угрожает Челябинской области