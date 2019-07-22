В Челябинской области нашли пропавшего 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-22T18:29:36+03:00

Его не было дома пять дней

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Школьник из Магнитогорска, который пропал 18 июля, найден. Об этом объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Подросток жив, где он находился все это время — не уточняется.

Напомним, мальчика искали родственники, полиция и волонтеры. Крайний раз его видели на остановке у торгового центра «Семейный парк». Он сел в трамвай №24 и поехал в сторону вокзала. С того момента о его местонахождении было ничего не известно. Как сообщали поисковики, у мальчика проблемы со здоровьем.

В соцсетях очевидцы писали, что несколько раз видели подростка в торговых центрах города, якобы он просил мелочь у посетителей на фуд-корте.

ИСТОЧНИК KP.RU