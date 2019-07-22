«Горы мусора и гниющие трупы собак»: жительница Челябинска превратила свою квартиру в настоящую помойку

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-22T19:41:29+03:00

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От хозяйки квартиры на четвертом этаже дома Блюхера, 7а страдает весь подъезд. Она устроила в своем жилище свалку. Причем, вонь и тараканы — малая из бед. По словам жильцов дома, соседка еженедельно топит их и уже два раза устраивала пожар.

— Это филиал помойки в отдельно взятой квартире. Вонь, мухи, собаки. В СЭС, полицию, ЖЭК и «опеку» обращались не раз — им пофиг. Ее соседка с маленьким ребенком несколько лет пишет во все инстанции. Есть все документы по их формальной отписке. Я купил квартиру в этом подъезде три месяца назад и в шоке ... Это как минимум очаг заразы. Жить с ней рядом опасно, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск житель дома Илья.

По его словам, слесаря не могут попасть в квартиру, чтобы устранить протечку. Хозяйка их не впускает. Из-за нее все сидят без воды. Но даже если она все-таки откроет дверь, потребуется время, чтобы разобрать мусор и подобраться к трубам.

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