В Челябинске к борьбе за безопасность людей на пляжах подключились священники

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-23T08:54:57+03:00

Священники рассказывают прихожанам, как правильно себя вести на пляжах Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

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С начала купального сезона в Челябинской области утонуло 46 южноуральцев, среди них 13 детей. Шесть человек погибло на водоемах Челябинска. В основном люди тонули в местах, где запрещено купаться. От такой ужасающей статистики власти забили тревогу.

Полиция начала патрулировать все городские водоемы. На пляжах установили систему оповещения.

На днях к мероприятиям по предотвращению гибели людей на водоемах подключились представители церкви.

Взаимодействие с местной епархией наладили спасатели. Об этом рассказал глава городского управления безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев.

По его словам, теперь священники на каждом богослужении доводят до прихожан информацию о том, как нужно правильно вести себя на пляжах.

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ИСТОЧНИК KP.RU