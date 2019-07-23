В Челябинске к борьбе за безопасность людей на пляжах подключились священники
С начала купального сезона в Челябинской области утонуло 46 южноуральцев, среди них 13 детей. Шесть человек погибло на водоемах Челябинска. В основном люди тонули в местах, где запрещено купаться. От такой ужасающей статистики власти забили тревогу.
Полиция начала патрулировать все городские водоемы. На пляжах установили систему оповещения.
На днях к мероприятиям по предотвращению гибели людей на водоемах подключились представители церкви.
Взаимодействие с местной епархией наладили спасатели. Об этом рассказал глава городского управления безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев.
По его словам, теперь священники на каждом богослужении доводят до прихожан информацию о том, как нужно правильно вести себя на пляжах.
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ИСТОЧНИК KP.RU