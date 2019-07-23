2019-07-23T11:01:48+03:00
Общество

После одного замечания Котовой в Челябинске убрали нелегальный рынок, который боялись сносить несколько лет

Торговцы считают, что их выселяют незаконно
Андрей АБРАМОВ
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Нелегальную торговлю долгое время прикрывали документами на культурную ярмарку. На деле же это был обычный базар.Нелегальную торговлю долгое время прикрывали документами на культурную ярмарку. На деле же это был обычный базар.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Нелегальные ларьки напротив кинотеатра «Победа» в Курчатовском районе Челябинска начали сносить 23 июля. Накануне в городской администрации на совещании и.о. мэра Наталья Котова спросила у главы района, когда снесут рынок.

— Можем начать хоть завтра... ну, или через две недели, — как-то неуверенно ответил Сергей Антипов.

Но очевидно политической воли Котовой хватило, чтобы работы начались немедленно. Спустя сутки к веренице павильонов, которые видно из окна администрации Курчатовского района, приехали эвакуаторы. Продавцы откровенно не были готовы к такому и пытались сопротивляться.

Некоторые указывали на постановления суда о переносе демонтажа. Однако эвакуаторщики, полиция и чиновники не вняли увещеваниям. Примечательно, что решение о сносе этого рынка приняли почти девять месяцев назад, но до этого дня почему-то игнорировали.

КП-Челябинск еще три года назад сообщала о торговых павильонах у кинотеатра «Победа», которые прикрывались странными разрешениями «культурной ярмарки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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