После одного замечания Котовой в Челябинске убрали нелегальный рынок, который боялись сносить несколько лет

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-23T11:01:48+03:00

Нелегальную торговлю долгое время прикрывали документами на культурную ярмарку. На деле же это был обычный базар. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Нелегальные ларьки напротив кинотеатра «Победа» в Курчатовском районе Челябинска начали сносить 23 июля. Накануне в городской администрации на совещании и.о. мэра Наталья Котова спросила у главы района, когда снесут рынок.

— Можем начать хоть завтра... ну, или через две недели, — как-то неуверенно ответил Сергей Антипов.

Но очевидно политической воли Котовой хватило, чтобы работы начались немедленно. Спустя сутки к веренице павильонов, которые видно из окна администрации Курчатовского района, приехали эвакуаторы. Продавцы откровенно не были готовы к такому и пытались сопротивляться.

Некоторые указывали на постановления суда о переносе демонтажа. Однако эвакуаторщики, полиция и чиновники не вняли увещеваниям. Примечательно, что решение о сносе этого рынка приняли почти девять месяцев назад, но до этого дня почему-то игнорировали.

КП-Челябинск еще три года назад сообщала о торговых павильонах у кинотеатра «Победа», которые прикрывались странными разрешениями «культурной ярмарки».

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ИСТОЧНИК KP.RU