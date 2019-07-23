Челябинский «Трактор» отказался от услуг нового нападающего

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-23T12:03:28+03:00

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Нападающий Энвер Лисин одним из первых пополнил состав «черно-белых» в это межсезонье. Соглашение было подписано в начале мая. Однако на тренировочный сбор в Словению «Трактор» на днях отправился без 33-летнего форварда.

— Клуб «расторг контракт с Энвером Лисиным по соглашению сторон, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Ранее директор челябинского клуба Борис Видгоф сообщил, что Лисин не полетел с командой на тренировочный сбор в Словению, поскольку у него были выявлены проблемы со здоровьем. А позже было заявлено и о расторжении контракта.

Отметим, в прошлом сезоне Лисин выступал за «Сибирь» и «Спартак», в его активе 11 (3+8) очков в 44 матчах, при показатели полезности «-8».

Со сборов в Словении «Трактор» возвращается 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU