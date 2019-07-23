Челябинский «Трактор» отказался от услуг нового нападающего
Нападающий Энвер Лисин одним из первых пополнил состав «черно-белых» в это межсезонье. Соглашение было подписано в начале мая. Однако на тренировочный сбор в Словению «Трактор» на днях отправился без 33-летнего форварда.
— Клуб «расторг контракт с Энвером Лисиным по соглашению сторон, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
Ранее директор челябинского клуба Борис Видгоф сообщил, что Лисин не полетел с командой на тренировочный сбор в Словению, поскольку у него были выявлены проблемы со здоровьем. А позже было заявлено и о расторжении контракта.
Отметим, в прошлом сезоне Лисин выступал за «Сибирь» и «Спартак», в его активе 11 (3+8) очков в 44 матчах, при показатели полезности «-8».
Со сборов в Словении «Трактор» возвращается 4 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU