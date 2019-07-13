Из кого и как собрали «Трактор»: игроки челябинского клуба вышли из отпуска

13 июля «черно-белые» официально выходят из отпуска. Собрание команды, медицинский осмотр, и уже с понедельника начнутся полноценные двухразовые тренировки.

Впечатляет, что «Трактор» перед началом нового сезона практически заново собрали. Из 30 игроков больше половины — новички.

Что ожидать болельщикам от очередного сезона КХЛ и от нового тренера? Как повлияют изменения в составе на игру «Трактора»? Сможет ли команда бороться за кубок Гагарина? На эти и другие вопросы в передаче «Голы, очки, секунды» в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) ответили эксперты — бывший директор клуба Марк Винницкий и известный журналист Дмитрий Моргулес.

ПО СИЛАМ ЗАКРЕПИТЬСЯ В ВОСЬМЕРКЕ

— Сейчас все игроки до конца прочувствовали, что нужно подходить к началу сезона уже вполне физически подготовленными. Я знаю, что целый ряд, в том числе, и известных челябинских хоккеистов за свои деньги арендовали ледовые площадки — в спортшколе ЧТЗ, в аренах «Трактор» и «Айсберг». Занимались уже на льду. Считаю, что с таким составом и с таким тренером команде вполне будет по силам закрепиться в восьмерке сильнейших после окончания регулярного чемпионата. А уже потом можно будет думать о кубке Гагарина, — рассуждает Марк Винницкий.

— Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф поставил задачу выиграть кубок Гагарина. Это нам под силу?

— Борис Ефимович опытный политик и знает, что нужно говорить.

— В «Тракторе», на мой взгляд, есть несколько довольно интересных приобретений, — включается в разговор журналист Дмитрий Моргулес.- Например, финский защитник, игрок своей национальной сборной Ессе Виртанен. Забивной хоккеист, в 25 лет на пике карьеры. Посмотрим, как он впишется в состав команды. Как показывает практика, не каждый финский игрок проявляет себя в чемпионате КХЛ. А это его первый сезон в российской лиге. До этого он выступал только в родной Финляндии и немного поиграл в шведском чемпионате. Есть два интересных чешских новичка — форварды Лукаш Седлак и Томаш Гика. Не исключено, что они будут играть в связке. Неплоха, на мой взгляд, вратарская линия. Основной «воротчик», безусловно, Демченко. 21-летний Сухачев, воспитанник «Трактора», уже хорошо проявил себя — играл в юниорской и молодежной сборной России, в «Челмете», в основе «черно-белых». 22-летний Иван Федотов тоже имеет опыт в КХЛ и со своим ростом в 201 см может просто перекрыть свои ворота. Одним словом, голкиперы довольно интересные. Новый главный тренер Петерис Скудра в прошлом сам вратарь, и знает толк и в этом деле. Защита? Думаю, она более чем насыщена.

Василий Демченко станет основным вратарем.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕТ НОВЫХ «КУЗНЕЦОВЫХ»

— Чего ждать в атаке?

— Думаю, не повторится провальный прошлый сезон, когда «Трактор» в среднем забивал за игру всего 1,6 шайбы, — продолжает Дмитрий Моргулес. — Это худшая результативность за всю историю клуба! Нужно не только обороняться, но и уметь много забивать. Может «выстрелить» возрожденная связка Попов — Глинкин. Много центрфорвардов. Как будут комплектоваться игровые пятерки — это уже прерогатива Петериса Скудры. Новый штаб и «банкует» по-новому. В целом же команда помолодела на три-четыре года. Сейчас средний возраст игроков «Трактора» 26-27 лет. Как говорят, парни в «самом соку». Но есть и возрастные новички — 39-летний Калинин, 33-летний Лисин. И здесь тоже важен баланс молодости и опыта. Напрягает то, что в основе нет ни одного игрока младше 20 лет. Нет новых Кузнецовых, Кравцовых, Войновых, Шалуновых…

Тут наши собеседники прошлись и по теме спортшколы «Трактор». Они посчитали, что школа в последние годы не выдает новых звездочек. А если они и появляются, то их становится сложно удержать, и парней разбирают другие клубы. Воспроизводство в этом смысле «хромает». Буквально на днях сразу пять свежеиспеченных воспитанников спортшколы «Трактор» уехали играть в клубную систему питерского СКА.

Ник Бэйлен входит в пятерку легионеров «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Будущее «Трактора» в своей молодежи. Парни могут проявить себя в МХЛ, в ВХЛ, в Юниорской хоккейной лиге, где со следующего сезона будут выступать сразу две челябинских команды, — говорит Винницкий.

ТРЕНЕРЫ-ЛЕГИОНЕРЫ НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ?

По мнению Марка Винницкого, все пятерка легионеров качественно подобрана. Напомним, помимо Виртанена, Седлака и Гики, это два североамериканца, игравшие в «Тракторе» в прошлом сезоне — Кристиан Томас и Ник Бэйлен. Одним из лидеров должен стать и Алексей Кручинин, вернувшийся из питерского СКА. В любом случае чемпионат долгий, напряженный, и изменения в составе, в том числе, из-за травм, еще могут произойти. Трансферное «окно» в чемпионате КХЛ открыто до 15 декабря.

Что еще важно: если мы выходим в плей-офф, то в играх на вылет, по мнению экспертов, важна работа третьего-четвертого звена. Резерва, на который может опереться тренерский штаб.

— Принято считать, что тренеры-легионеры в «Тракторе» надолго не задерживаются. Примеров много. Может и Скудра — временное явление?

— Действительно, достаточно вспомнить прошлогодний опыт Германа Титова, который с начала игрового сезона не проработал и двух месяцев. В новейшей истории был еще финн Кари Киви, а также Анатолий Богданов, Андрей Сидоренко, Андрей Николишин. Все проработали недолго. Иногородние тренеры, полагаю, не готовы к челябинскому хоккею, где болельщики очень и очень требовательны. Хоккей в столице Южного Урала — это политика. И так было всегда. У Скудры сейчас есть неплохой подбор игроков — три вратаря, 10 защитников и шесть звеньев нападения. Состав с запасом, есть из кого выбирать, — говорит Дмитрий Моргулес.

Команда всегда благодарит болельщиков за поддержку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Хочется пожелать Скудре удачи. А болельщики «Трактора» всегда живут надеждой. Надеются на успех. Да, состав команды, состав звеньев практически заново собран. Практически все контракты заключены всего на один сезон. Связано это и со сменой руководства клуба, который сейчас возглавил бизнесмен Борис Видгоф. Но и этот сезон, думаю, не нужно считать каким-то переходным, ведь цена стоит большая.

КСТАТИ

Дата первой игры в сезоне уже известна

Новый сезон «Трактор» начнет в Челябинске 2 сентября матчем с подмосковным «Витязем» и 4 сентября на своем льду встретится с питерским СКА.

После этого «медведи» восемь матчей сыграют на выезде (с 7 по 20 сентября).

СПРАВКА «КП»

План предсезонной подготовки «Трактора» (сезон 2019-2020)

13-14 июля

Выход из отпуска, медицинский осмотр

15-19 июля

Учебно-тренировочный сбор в Челябинске

20 июля — 4 августа

Учебно-тренировочный сбор в Мариборе, Словения

3 августа

Контрольный матч в Словении

5-9 августа

Учебно-тренировочный сбор в Челябинске

10-13 августа

«Кубок Губернатора Челябинской области-2019»

17-18 августа

Два товарищеских матча в Уфе с «Салаватом Юлаевым»

22-25 августа

Участие в «Турнире Памяти имени Ивана Ромазана» в Магнитогорске

Новички «Трактора»:

Богдан Жиляков, Дмитрий Калинин, Егор Фатеев, Андрей Попов, Лукаш Седлак, Виталий Меньшиков, Егор Бабенко, Руслан Карлин, Иван Федотов (голкипер), Томаш Гика, Ессе Виртанен, Сергей Терещенко, Энвер Лисин, Алексей Кручинин, Федор Малыхин, Ярослав Косов.

Слушайте спортивную программу «Голы.Очки.Секунды», каждый четверг в 08.00 на радио «Комсомольская правда» 95,3 FM.