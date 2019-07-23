Счетная палата предложила сообщить Путину о срыве сроков реконструкции челябинского аэропорта

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-23T17:31:04+03:00

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Счетная палата РФ проверила эффективность использования бюджетных денег на реконструкцию аэропорта «Баландино».

В ходе проверки были выявлены крупные недочеты: мероприятия по развитию воздушного пункта пропуска реализовывались ненадлежащим образом, бюджетные средства расходовались неэффективно, а сроки не соблюдались.

Кроме того, проверка показала, что правительство Челябинской области не осуществляло работы по реконструкции приаэродромной территории.

— Расходы ОАО «Челябинское авиапредприятие» на выполнение указанных работ составили 22,4 млн рублей, или 6% от запланированного объема капитальных вложений», — говорится в докладе.

В своем отчете Счетная палата предлагает проинформировать президента Владимира Путина, а также в Минтранс РФ о срыве сроков реконструкции.

— Существуют риски, что реконструкцию аэропорта не удастся завершить к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, — сообщили аудиторы.

Впрочем, на прошлой неделе стало известно, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU