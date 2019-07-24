2019-07-24T05:25:06+03:00
Экономика

Власти Челябинской области предложили перезапустить завод в Верхнем Уфалее

Из-за его закрытия город потерял 2 000 рабочих мест
Поделиться:
Перед поездкой в Верхний Уфалей, Текслер побывал в Нязепетровске, где главный завод еще работает. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиПеред поездкой в Верхний Уфалей, Текслер побывал в Нязепетровске, где главный завод еще работает. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Изменить размер текста:

23 июля глава региона Алексей Текслер посетил Верхней Уфалей. В рамках визита состоялась поездка на закрытый несколько лет назад завод «Уфалейникель». Здесь были две тысячи рабочих мест. Руководитель Челябинской области предложил продолжить переговоры с инвесторами, которые могут возродить предприятие.

Верхний Уфалей не так давно получил статус ТОСЭР — территории опережающего развития. Для бизнеса здесь действуют серьезные налоговые льготы. Несмотря на это, инвестора на закрывшиеся предприятие не могут найти. При этом глава региона подчеркнул, что не обязательно возрождать именно производство никеля. Пустующие площади может занять другое предприятия.

— Не мог не посетить предприятие, которое было градообразующим. Хотел бы, чтобы его история имела успешное окончание. Есть площадка, есть решение о создании ТОСЭР, и теперь самое важное — это те инвесторы, которые придут. Нужно перезапустить площадки, — сказал глава региона на встрече с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще часть компании «Красное&Белое» перевели на Кипр
Трое южноуральцев разбились в аварии на трассе под Челябинском
В Магнитогорске несколько семей объявили голодовку
Алексей Текслер побывал в самом отдаленном районе Челябинской области
В Челябинской области раскритиковали парня, который оплачивает покупки незнакомых пенсионеров
«Страшное зрелище»: житель Зауралья нашел в лесу полсотни выброшенных погибающих гусят
Врачи бьют тревогу: в Магнитогорске за полгода 16 детей отравились уксусом и белизной
Пару из Челябинской области не пустили в Таиланд из-за ошибки турагентства
Счетная палата предложила сообщить Путину о срыве сроков реконструкции челябинского аэропорта
Житель Челябинска превратил гараж в нарколабораторию
Через полтора года на месте челябинской свалки должен быть зеленый холм
В Челябинске объявили долгожданный аукцион на покупку новых автобусов
Глава дорожной фирмы в Челябинской области попался на махинациях с налогами
Челябинский «Трактор» отказался от услуг нового нападающего
Пожар в элитном поселке оставил часть Челябинска на полдня без воды
После одного замечания Котовой в Челябинске убрали нелегальный рынок, который боялись сносить несколько лет
Коллекторы затравили жительницу Челябинской области интимными фото
Южноуралец сорвался в шахту лифта с высоты 9 этажа
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
На Южном Урале электрик чудом выжил после удара током
В Челябинске маршрутка сбила двух парней
В Челябинской области из окна выпал двухлетний ребенок
В Челябинске к борьбе за безопасность людей на пляжах подключились священники