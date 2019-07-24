Власти Челябинской области предложили перезапустить завод в Верхнем Уфалее

СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-24T05:25:06+03:00

Перед поездкой в Верхний Уфалей, Текслер побывал в Нязепетровске, где главный завод еще работает. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Изменить размер текста: A A

23 июля глава региона Алексей Текслер посетил Верхней Уфалей. В рамках визита состоялась поездка на закрытый несколько лет назад завод «Уфалейникель». Здесь были две тысячи рабочих мест. Руководитель Челябинской области предложил продолжить переговоры с инвесторами, которые могут возродить предприятие.

Верхний Уфалей не так давно получил статус ТОСЭР — территории опережающего развития. Для бизнеса здесь действуют серьезные налоговые льготы. Несмотря на это, инвестора на закрывшиеся предприятие не могут найти. При этом глава региона подчеркнул, что не обязательно возрождать именно производство никеля. Пустующие площади может занять другое предприятия.

— Не мог не посетить предприятие, которое было градообразующим. Хотел бы, чтобы его история имела успешное окончание. Есть площадка, есть решение о создании ТОСЭР, и теперь самое важное — это те инвесторы, которые придут. Нужно перезапустить площадки, — сказал глава региона на встрече с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU